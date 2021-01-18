Шмыгаль: В правительстве уверены в успехе консультаций с МВФ по газу

Кабмин и "Нафтогаз Украины" проводят активные консультации с миссией МВФ относительно мер госрегулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Конечно, они (миссия МВФ - ред.) будут ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", - заверил премьер.

По его словам, ограничения цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м. вводится временно - на два месяца - в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by.

Премьер также рассказал, что с МВФ обсуждается переход от месячного контракта на поставку газа к годовому, как контракту по умолчанию, поскольку бытовые потребители привыкли к фиксированному тарифу.

"Эти аргументы также восприняты Фондом. С ними также общался "Нафтогаз" и заверил, что возложение специальных обязанностей не происходит, и нерыночных механизмов мы не используем. Поэтому считаю наше сотрудничество абсолютно конструктивным", - считает Шмыгаль.

Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни закубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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