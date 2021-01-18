Зеленский прокомментировал решение Кабмина об ограничении цены на газ

Президент Владимир Зеленский заявил, что приветствует принятие правительством постановления об установлении предельной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщает Офис президента.

"Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции", - говорится в сообщении.

"По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простом украинце", - сказал Зеленский.

"Это решение введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическое положение, является временным, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине", - добавили в ОП.

Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни закубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

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Экономическая правда