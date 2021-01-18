Курс валют на 18 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,18 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,13 - 28,15 гривни;

Евро - 33,97 - 33,99 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,30 гривни.

Евро покупают по 33,72 гривни, продают по 34,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,18 - 28,26 гривни, евро - 33,90 - 34,07 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 января на уровне 28,05 гривни.

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Экономическая правда