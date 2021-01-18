Официальный курс валют: доллар и евро почти не изменились в цене
Понедельник, 18 января 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 января на уровне 28,05 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,01 грн (на 15 января - 33,99 гривни).
Напоминаем:
15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.
15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Экономическая правда
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