Фонд гарантирования начал выплату средств вкладчикам "Місто Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 15 января 2021 года начинает выплаты средств вкладчикам признанного неплатежеспособным "Місто Банка".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 14 декабря 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

В ведомстве добавили, что возмещение осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к автоматизированной системы выплат ФГВФЛ.

"Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Фонд гарантирования продлил срок действия временной администрации "Місто Банка" с 15 января по 14 февраля 2021 года включительно.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО "Місто Банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 до 14 января 2021 года (включительно).

Экономическая правда