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Фонд гарантирования начал процесс вывода "Місто Банка" с рынка

Среда, 16 декабря 2020, 11:20
 

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО "Місто Банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 до 14 января 2021 года (включительно).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Уполномоченным лицом Фонда с делегированием всех полномочий временного администратора АО "Місто Банк" сроком на 1 месяц назначили начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Викторию Степанец.

Отмечается, что выплаты вкладчикам по вкладам в пределах гарантированной суммы 200 тыс грн начнутся не позднее 20 рабочих дней со дня введения временной администрации, то есть в первой половине января 2021 года.

О точной дате и порядке выплат, а также обо всех решениях относительно "Місто Банка" Фонд будет сообщать на своем сайте и в соцсетях.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов банки банкротство

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