Официальный курс: гривня ослабла к доллару
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 15 января на уровне 28,06 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,99 грн (на 14 января - 34,04 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 января на уровне 27,97 гривни.
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,07 гривни.
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.
Экономическая правда
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