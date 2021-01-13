Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись

Середа, 13 січня 2021, 19:55
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 січня на рівні 27,97 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,04 грн (на 13 січня - 34,08 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Економічна правда



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс Нацбанк гривня долар

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня зміцнилась до євро на закритті міжбанку 13 січня 2021, 17:39
Гривня стабільна на закритті міжбанку 12 січня 2021, 17:12
Курс валют на 12 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 12 січня 2021, 12:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!