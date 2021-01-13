Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 січня на рівні 27,97 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,04 грн (на 13 січня - 34,08 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Економічна правда





