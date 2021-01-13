Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 січня на рівні 27,97 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,04 грн (на 13 січня - 34,08 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.
13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.
13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Економічна правда
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