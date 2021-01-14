Марченко о борьбе с контрабандой на Таможне: Не сказал бы о больших успехах

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не считает, что в борьбе с контрабандой на таможне удалось достичь больших успехов.

Об этом он сказал в интервью НВ.

"Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они (успехи - ред.) были перманентные. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи", - признал Марченко.

По его словам, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30 до 50%.

"До 2-3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что контрабанда является системной проблемой на только таможни, но и правоохранительных органов, пограничников, СБУ.

"Одним управленческим решениям ее преодолеть невозможно", - резюмировал Марченко.

Напомним:

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.