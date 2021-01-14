Марченко о борьбе с контрабандой на Таможне: Не сказал бы о больших успехах
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не считает, что в борьбе с контрабандой на таможне удалось достичь больших успехов.
Об этом он сказал в интервью НВ.
"Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они (успехи - ред.) были перманентные. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи", - признал Марченко.
По его словам, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30 до 50%.
"До 2-3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду", - добавил министр.
Он также подчеркнул, что контрабанда является системной проблемой на только таможни, но и правоохранительных органов, пограничников, СБУ.
"Одним управленческим решениям ее преодолеть невозможно", - резюмировал Марченко.
Напомним:
18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.
Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.
Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.
В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.
23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.
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