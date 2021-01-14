Дело "Роттердам +": Апелляционный суд подтвердил правомерность действий НАБУ

12 января Шестой апелляционный админсуд Киева отменил решение Окружного админсуда (ОАСК) о противоправности действий детектива НАБУ в оценке ущерба от формулы "Роттердам+" в 18 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"НАБУ убеждено, что ОАСК не может давать оценку доказательствам в уголовном судопроизводстве, ведь это вне его компетенции. Апелляционный суд также пришел к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства и закрыл производство", - отмечают в Бюро.

Отмечается, что "сторона защиты, в свою очередь, пыталась обжаловать действия детектива-аналитика НАБУ по расчету негативных последствий от применения формулы, однако апелляционный суд не поддержал ее позицию и признал правомерными действия детективов".

Аналитики НАБУ оценили убытки от первого периода действия формулы "Роттердам +" в 2016-2017 годах в 18 млрд грн.

Напомним:

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам+" - ред.) из-за недоказанности нарушения.

В деле об искусственном завышении цены на уголь и электроэнергию по формуле "Роттердам+" появились результаты новой экспертизы, которая установила наличие убытков от формулы в размере 40 млрд грн.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля 2019 года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 детективы НАБУ по делу "Роттердам +" сообщили о подозрении шести лицам, в частности голове Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Экономическая правда