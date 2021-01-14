Марченко объяснил частую смену руководителей Таможни

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что очень сложно найти менеджеров, которые отвечают требованиям, предъявляемым к руководству таможни.

Об этом он сказал в интервью на Радио НВ.

По словам министра, от новоназначенного руководителя таможни требуется выполнение двух достаточно противоречивых задач: наполнение бюджета и трансформация ведомства.

"Никто не будет мириться с коррупцией на таможне, контрабандой и всем остальным. И ждать пока там объяснение, что "вот мы же реформами занимаемся". Нет, никто таких шансов не дает, особенно сейчас", - сказал Марченко.

"Если мы говорим о действующих таможенниках - к ним много вопросов. К их предыдущей работе, с кем они работали ... Шлейф за каждым стоит довольно специфический", - добавил он.

Марченко также отметил, что без "порядка" и четкого выполнения задач система "сама себя начинает сажать в теплую ванну".

"Всем все хорошо, единственное, что страдает - государственный бюджет", - сказал министр.

Марченко добавил, что в 2020 году план для таможни снизили из-за изменения макропоказателей.

"Бюджет начальный базировался на одних макропоказателях, но в связи с пандемией эти показатели были пересмотрены в сторону уменьшения", - пояснил он.

Напомним:

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Экономическая правда