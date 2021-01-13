Правительство вернет льготы на электроэнергию за расположение в зоне 30 км от АЭС

Премьер-министр Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко заверили, что скорее решат вопрос тарифов на электроэнергию для жителей городов, располагающихся в тридцатикилометровой зоне от АЭС.

Об этом отчитывается депутат Денис Герман по результатам рабочей встречи с нардепами, премьер-министром и и.о. министра энергетики.

"Предлагалось несколько вариантов возврата этого тарифа: через субсидию и через отдельный тариф", - комментирует он. По словам Германа, большинство склоняется именно к тарифу.

Речь идет прежде всего о городах Никополь, Марганец и Покров, отказавшихся от централизованного отопления, а значит больше зависимых от тарифов на электроотопление.

Так, 13 января на заседании Кабмина Денис Шмыгаль также поручил Минфину и Минсоцполитики направить субсидии для тех, кто использует электроэнергию для отопления.

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Напомним:

Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, 30% скидки на электроэнергию.

Экономическая правда