АМКУ проверит прозрачность формирования тарифов на распределение газа

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Тарифы на распределение газа. Это тоже зона ответственности НКРЭКУ. Именно Комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит.

В течение июля-декабря 2020 года мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же, эти тарифы существенно отличаются в разных субъектах", - говорится в сообщении.

Напомним:

В ноябре 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проекты тарифов на услуги распределения газа на 2021 год.

В среднем стоимость транспортировки одного кубического метра с 1 января по сравнению с июлем 2020 года, выросла на 74%. В "Полтавагаз" тариф вырос на 90% - до 2,48 грн за куб м.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, НКРЭКУ начинает проверку всех газопоставщиков, которые имеют высокие тарифы.

"Кроме этого, есть ряд решений по ценам за распределение газа - так называемая абонплата. Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады - просить о принятии соответствующего законопроекта и снижение цены в области распределения газа и уменьшения этой абонплаты", - добавил он.

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Экономическая правда