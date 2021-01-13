Цены на нефть возобновили рост

После падения из-за вспышек коронавируса в Китае, цены на нефть снова начали расти и находятся на докарантинных уровнях.

Об этом сообщает Reuters.

Рост цен возобновился после сообщений Американского института нефти (American Petroleum Institute) о значительном сокращении запасов нефти в США. Ранее цены на фьючерсы нефти Brent и WTI упали из-за внедрения локдауна в городе Шицзячжуан, недалеко Бейджина (Пекин) в Китае - страна является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире.

Запасы уменьшились на 5,8 млн баррелей до 484,5 млн, в то время как аналитики ожидали падения в пределах 2,3 млн баррелей.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+ 0,6%) за последнюю сессию и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли на 2%.

Фьючерсы Brent во время прошлой сессии выросли на 1,7%, а 13 января добавили еще 36 центов (0,6%) в цене и сейчас стоят 56,94 доллара за баррель.

Последний раз такие цены наблюдались в первой вспышки заболеваемости в Китае и локдаунов, что внедрялись для остановки распространения вируса.

Напомним:

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

Экономическая правда