Ціни на нафту встановились на рівні початку 2020 року

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Ціни на нафту Brent та WTI зростають через рішення Саудівської Аравії обмежити видобування нафти - Brent вперше з лютого сягнув 55 доларів за барель.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на ф’ючерси нафти Brent встановилися на рівні 55,27 доларів, що востаннє спостерігалося у лютому минулого року. Нафта WTI вперше з січня 2020 року вартує 51,57 доларів.

Так, 5 січня Саудівська Аравія вирішила обмежити видобування нафти на 1 мільйон барелів на день до близько 8 мільйонів барелів у лютому та березні. Водночас на оптимізм на ринку впливає збільшенням підтримки Демократів у США, які просувають виділення додаткової фінансової допомоги у зв’язку з пандемією.

Оптимізм і надалі стримується ризиками пандемії, адже кількість випадків у світі продовжує зростати: у Європі це провокує нові карантинні обмеження, Китай також ввів у локдаун місто з населенням у 11 мільйонів поряд зі столицею.

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Нагадаємо:

За підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.

Економічна правда