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Хакеры выложили в сеть похищенные в ЕС данные по вакцинам против Covid-19

Вторник, 12 января 2021, 18:42
 

Хакеры, которые атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам в конце декабря прошлого года, выложили в сеть похищенные документы о вакцинах против Covid-19 - акции компаний-производителей теряют в цене.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Агентстве отмечают, что сроки утверждения лекарственных средств и вакцин против Covid-19 не изменились, а правоохранительные органы занимаются делом о похищении данных в декабре.

Акции компании Pfizer, одного из производителей вакцин против Covid-19 потеряли в цене более 2% после обнародования информации, акции BioNTech упали на 4,3%. Акции Moderna также упали в цене.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки.

Хакеры, атаковавшие Европейское агентство по лекарственным средствам, получили доступ к документам о вакцинах Pfizer / BioNTech и Moderna.

Экономическая правда

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кибербезопасность коронавирус ЕС

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