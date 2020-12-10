Кібератака на агентство ЄС: хакери викрали дані щодо вакцини Pfizer/BioNTech

Хакери, які атакували Європейське агентство з лікарських засобів, отримали доступ до документів щодо вакцини Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Агентство працює над затвердженням двох вакцин проти COVID-19, цей процес, як очікується, буде завершений протягом декількох тижнів.

За словами BioNTech, яка виробляє одну з вакцин у партнерстві з Pfizer, кібератака не повинна вплинути на цей графік.

Європейське агентство не надало жодних подробиць про характер кібератаки в короткій заяві на своєму сайті, крім того, що було розпочато розслідування.

Але BioNTech заявила, що хакери отримали доступ до її документації.

"Сьогодні ми були проінформовані... про те, що агентство піддалося кібератаці і що деякі документи, що належать до нормативної документації щодо кандидата на вакцину Pfizer і BioNTech, BNT162b2, яка зберігалась на сервері агентства, були незаконно отримані", - повідомили в компанії.

"Агентство запевнило нас, що кібератака не матиме ніякого впливу на терміни розгляду заявки", - додали в BioNTech.

Компанія стверджує, що не знає про те, чи були викрадені будь-які особисті дані учасників її медичних досліджень.

Тільки після схвалення агентством препарати можуть застосовуватися на ринку країн Євросоюзу.

Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини виробників Pfizer і BioNTech для її затвердження.

Європейська правда