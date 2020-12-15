Хакери викрали дані Moderna під час атаки на агентство ЄС

Хакери, які 9 грудня атакували Європейське агентство з лікарських засобів, також отримали доступ до документів щодо вакцини Moderna.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія-розробник вакцин від COVID-19 Moderna Inc. повідомила, що під час кібератаки 9 грудня хакери отримали доступ до файлів щодо їхньої вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів займається перевіркою вакцин від COVID-19, наразі в установі працюють над затвердженням двох вакцин: BioNTech/Pfizer та Moderna.

BioNTech заявила про втрату даних через день після кібератаки, та Moderna дізналась про втрату пізніше.

У компанії зазначають, що у даних, поданих нею до Агентства не містилося жодної персональної інформації про учасників досліджень, що могла би їх ідентифікувати.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Європейське агентство з лікарських засобів, яке в тому числі займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, стало об'єктом кібератаки.

Хакери, які атакували Європейське агентство з лікарських засобів, отримали доступ до документів щодо вакцини Pfizer/BioNTech.

Економічна правда