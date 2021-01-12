"Доступные кредиты 5-7-9%": за неделю выдали займов на более 300 миллионов

С момента старта программы доступных кредитов 5-7-9% уполномоченные банки выдали 7678 займов на 17,8 миллиарда гривень, из них 103 займа на сумму 338,2 миллиона гривень - за последнюю неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что всего было выдано 11 млрд грн кредитов рефинансирования, 3,4 млрд грн - на капитальные инвестиции, еще 3,4 млрд грн выданные в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Больше последнюю неделю выдали кредитов рефинансирования - 202 млн грн (60% всех займов), антикризисные кредиты составляют 114,1 млн грн (34%), еще 22,2 млн грн - инвестиционные кредиты.

Напомним:

Кабмин на заседании 28 декабря принял постановление об изменениях в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", направленных на поддержку кредитования микро, малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

За первую неделю 2021 года было выдано кредитных займов по программе "5-7-9" на сумму более чем 900 миллионов.

Экономическая правда