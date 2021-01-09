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Кредити "5-7-9": за перший тиждень 2021 року видано позик на понад 900 мільйонів

Субота, 9 січня 2021, 16:26
 

За перший тиждень 2021 року було видано кредитних позик за програмою "5-7-9" на суму більш ніж 900 мільйонів.

Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Прем'єр міністр також відзначив, що у 2021 році дешеві гроші для МСБ стануть ще одним інструментом швидкого відновлення економіки та збільшення кількості робочих місць. 

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 28 грудня прийняв постанову щодо змін до держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", спрямованих на підтримку кредитування мікро, малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

За останній тиждень у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 294 кредити на суму 679,6 млн грн, загалом з початку дії програми - 7 158 позик на загальну суму в 16,5 млрд грн.

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