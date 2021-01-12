Цена на газ в Европе подскочила на 10% за день

Спотовые цены на газ встретили новую неделю, которая должна принести Европе температурный минимум за сезон, сильнейшим ростом - самым резким за эту зиму.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой 12 января выросла до 284 долларов за тысячу кубометров после предыдущего пика в 258 долларов с поставкой 11 января. Рост составил более 10% - это самый большой скачок котировок с начала зимы.

Достигнутая цена является максимальным значением за последние 2 года и 2 недели - с 28 декабря 2018 года.

В занесенной снегами Испании, которая 8 января удивила всех взлетом цены на местном газовом хабе PVB до 660 долларов за тысячу кубов, цена откатилась до 379 долларов.

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020 года, и температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

При этом украинский газотранспортный коридор остается недозагруженным. "Газпром" может прокачивать в январе через Украину более 150 млн куб. м в сутки (110 млн куб. м - долгосрочная бронь и 41,6 млн куб. м в сутки - дополнительное месячное бронирование). Однако с начала года "Газпром" качает через Украину не более 124 млн куб. м в сутки. В декабре 2020 года "Газпром" в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м в день.

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Напомним:

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.