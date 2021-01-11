Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Понедельник, 11 января 2021, 19:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,20 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,28 грн (на 11 января - 34,91 гривни).
Напоминаем:
11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.
Экономическая правда
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