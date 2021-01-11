В декабре 2020 года на украинские номера перешли более 40 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, всего по итогам 2020 году на украинские номера перешли 353,4 тысячи таких авто.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось лишь 22 месяца назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с декабря 2019 года регистрации подержанных иномарок выросли на 31%.

"Как следствие, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто. За прошлый год в Украине было реализовано 85,5 тысяч новых легковушек. Таким образом, 4 из 5 впервые зарегистрированных в прошлом году легковых автомобилей были импортным секонд-хендом", - добавили в ассоциации.

При этом, самой популярной маркой среди ввозимых иномарок с пробегом стала Volkswagen. За 12 месяцев 2020 года украинцы привезли и зарегистрировали 58 518 подержанных Volkswagen.

На втором месте - Ford (33 811 подержанных авто этой марки), замыкает топ-3 Skoda - 28 782 растаможенных и зарегистрированных машин.

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Экономическая правда