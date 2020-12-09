С 20 декабря правительство начнет выплачивать долги шахтерам

1,4 миллиарда гривен начнут поступать на счета предприятий угольной промышленности с 20 декабря 2020 года.

Об этом шла речь на заседании Кабмина 9 декабря.

"По нашим расчетам, на 18 декабря мы выходим на получение средств в специальный фонд государственного бюджета и с 18 декабря мы начнем уже работу по выпуску этих средств, соответственно, на шахты, для выплаты зарплат шахтеров. То есть, это где-то состоится ориентировочно с 20 декабря ", - рассказал заместитель Министра энергетики Максим Немчинов.

На уточнение Премьер-министра Дениса Шмыгаля Министр финансов Сергей Марченко заверил, что выплаты состоятся полностью, объемом 1,4 миллиарда "как это предусмотрено изменениями в закон о бюджете".

Напомним:

Ранее в Кабмине сообщили, что правительство утвердило порядок поступлений в госбюджет, из которых выплатят 1,4 миллиарда гривен заработной платы шахтерам.

В понедельник, 16 ноября, Бюджетный комитет завершил работу над законопроектом, которым могут выделить почти 9 миллиарда гривен на "ковидный" фонд и выплатить долги шахтерам более чем на миллиард.

17 ноября Верховная Рада эти изменения поддержала, 28 ноября они вступили в силу.

Экономическая правда