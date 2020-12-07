В ноябре международные резервы Украины сократились на 4,7 миллионов долларов – НБУ

Международные резервы состоянию на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили 26,1 млрд долларов - в ноябре они уменьшились на 4,7 млн долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе объяснили, что в прошлом месяце резервы уменьшились "вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций НБУ для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства".

Отмечается, что динамику резервов в течение ноября определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли 355,5 млн долл (в эквиваленте), в том числе 345,5 млн долл - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 319,6 млн долл. Из этой суммы 245,9 млн долл были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, 72,5 млн долл - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение в результате продолжения оживления деловой активности, в том числе через активизацию импортеров.

"Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 87 млн ​​долл США. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, Национальный банк приобрел 41,0 млн долл. Последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями", - добавили в Нацбанке.

Также в регуляторе заявили о переоценке финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 77, 9 млн долл.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в НБУ.

Напомним:

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы, по предварительным данным, составили 26 525,7 млн долларов США (в эквиваленте) - в сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

По предварительным данным, на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долларов (в эквиваленте) - в октябре они уменьшились на 1,5%.

Экономическая правда