В сентябре международные резервы Украины сократились на 8,7% – НБУ

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы, по предварительным данным, составили 26 525,7 млн долларов США (в эквиваленте) - в сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долл. США (в эквиваленте). В частности, 2 211,7 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОВГЗ), 417,4 млн долл. США - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 445,0 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долл. США -от размещения ОВГЗ.

операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили 231,5 млн долл. США. В отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, Национальный банк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел 34 млн долл. США.

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 105,7 млн долл. США (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долларов (в эквиваленте) - в августе они увеличились на 1%.

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли 28,8 миллиарда долларов (в эквиваленте), в июле они увеличились на 300 миллионов долларов (1,0%).

Экономическая правда