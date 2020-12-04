Лещенко о долге "Укрзализныци" перед ЕБРР: это не та сумма, которая является критической

Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что на сегодня долг "Укрзализныци" перед ЕБРР составляет 9 млн евро, но, по его словам, это не та сумма, которая является критической для УЗ.

Об этом он написал в Facebook.

"Позвольте всех успокоить. На сегодняшний день долг Укрзализныци перед ЕБРР составляет 9 млн евро. Это не та сумма, которая является критической для УЗ.

Так же Укрзализныця рассчитывает получить 150 млн евро от ЕБРР на электрификации участка Долинская-Николаев, что должно значительно улучшить логистику грузов в направлении портов", - отметил Лещенко.

По его словам, финансовое состояние УЗ действительно сложное.

"Но в первую очередь из-за:

а) убыточности пассажирских перевозок (ниже рентабельности в два с лишним раза, минус 12 млрд в 2019 году),

б) необоснованного налога на землю в местные бюджеты (минус 3,5 млрд),

в) заниженные тарифы для олигархов на перевозку определенной категории грузов и даже пустых вагонов после них (недополучено 4,4 млрд),

г) долг за перевозку льготников (2,3 млрд),

г) долг за перевозку школьников/студентов, за которых не рассчиталось Минобразования (1,1 млрд грн).

Менеджмент компании принимает меры для повышения эффективности. Например, закупка дизеля бьет все ценовые рекорды - уже год УЗ закупает его значительно ниже оптового рынка. Готовится переход на рамочные контракты на моторные масла и уголь", - добавил он.

"Но этот плюс никогда не перекроет минус, который наращивается из-за того, что компанию назначили на роль спасательного круга для всех, от олигархов до местных элит. Время принять решения, которые дадут УЗ больше кислорода в легкие", - заявил также Лещенко.

Напомним:

Бывший заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО "Укрзализныця" Европейскому банку реконструкции и развития, освободив компанию от обслуживания финансовых долгов.

В январе-июне 2020 года УЗ получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

ЕС заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци".

Экономичческая правда