Долг "Укрзализныци" перед ЕБРР предлагают конвертировать в акции

Бывший заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО "Укрзализныця" Европейскому банку реконструкции и развития, освободив компанию от обслуживания финансовых долгов.

Об этом Довгань заявил в интервью Mintrans.

"У нас уже нет возможности привлекать кредиты, но мы можем, например, конвертировать обязательства УЗ перед ЕБРР в пакет акций компании. Давайте дадим банку 10% акций УЗ, введем в наблюдательный совет двух человек от ЕБРР, чтобы они защищали его интересы, и таким образом освободим УЗ от бремени обслуживания финансовых долгов", - сказал экс-чиновник.

Довгань сообщил, что во время подготовки кредитных договоров с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР по электрификации железнодорожного участка Долинская - Николаев выяснилось, что "Укрзализныця" уже не имеет ликвидных активов, которые могли бы стать обеспечением по кредитам.

"Все более-менее ценное, что было в УЗ, уже находится в залоге. У компании очень высокая кредиторская задолженность. Это преддефолтное состояние. Европейские партнеры готовы финансировать УЗ. Но они не хотят вкладывать деньги в нерабочий механизм", - подчеркнул Довгань.

По его словам, идея продажи части пакета акций "Укрзализныци" обсуждается еще с прошлого года.

Довгань отметил, что на инвестиционном форуме Мининфраструктуры в Мариуполе "Укрзализныця" и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором, "по сути, речь шла о подготовке УЗ к IPO".

"В кулуарах форума мы обсуждали возможность конвертации долгов УЗ в пакет акций 25% -1 акция для ЕБРР, то есть передать блокирующий пакет. Но долгов в УЗ меньше, чем стоит этот пакет. Поэтому компания также могла рассчитывать на получение" живых "денег. Я не знаю, во сколько оценивается УЗ, но этот пакет акций - миллиарды евро. Европейцы были готовы к этому механизму", - отметил он.

Напоминаем:

В январе-июне 2020 года УЗ получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

ЕС заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци".