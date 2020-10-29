"Укрзализныця" закончит год с убытками 12-14 миллиардов – Жмак

По итогам 2020 года "Укрзализныця" ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

Об этом на брифинге заявил глава правления УЗ Владимир Жмак, передает "Интерфакс-Украина".

"Мое персональное видение: мы закончим этот год с убытками на уровне 12-14 млрд грн", - подчеркнул Жмак.

По его словам, компания рассчитывает на поддержку международных финансовых институтов.

"Мы рассчитываем на наших партнеров из финансового сектора. В первую очередь, международных финансовых институтов", - добавил он.

В январе-июне 2020 года УЗ получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

При этом чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (-19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).