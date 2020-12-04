Суд снял дело Суркисов с рассмотрения из-за больничного судьи

Печерский суд. Киева снял с рассмотрения дело по иску семьи Суркисов к Приватбанку из-за пребывания судьи на больничном.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

В связи с пребыванием судьи Печерского районного суда г. Киева Олеси Батрин на больничном суд снял дело с рассмотрения.

Речь идет об иске семьи Суркисов о признании Нацбанком Суркисов связанными с ПриватБанком лицами. В результате решения при национализации Приватбанка, по процедуре bail-in, их средства в сумме более 1 млрд гривен были конвертированы в акции банка.

Позже эти акции выкупило государство за 1 гривну.

Напомним:

19 октября сообщалось, что Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле Приватбанка и фактически предупредил выбытия еще 28 миллиардов гривен по аналогичным искам, дело передали в Печерский райсуд.

Печерский районный суд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов в государственный ПриватБанка об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты оффшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1 + 1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, у Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн , Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.