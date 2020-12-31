Правительство подписало соглашения о распределении участков на добычу газа

31 декабря правительство подписало соглашения сроком на 50 лет о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках, конкурс на которые прошел еще в 2019 году.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Речь идет о праве разработки месторождений на 7 участках следующими компаниями:

Софиевский - ООО "Гео Альянс Партнерство" и "Гео Альянс Партнершип Б. В." (Geo Allianсе Рartnership B. V.) (принадлежит EastOne Виктора Пинчука);

Угневский - ООО "Велл КО";

Балаклейский - "Укргаздобыча";

Ивановский - "Укргаздобыча";

Зинковский - "Ойл энд Гез Оверсиз Трейдинг биви" (Oil & Gas oversеas trading B. V.) и ООО "Нафтогазексплуатация" (За данными Youcontrol , основателем является ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.), бенефициар - Ринат Ахметов);

Бузовский - "Укргаздобыча";

Берестянский - "Укргаздобыча".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, соглашение дают возможность "привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", а также поможет существенно увеличить объемы добычи.

"Подписание соглашений о разделе продукции на нефтегазовых участках продемонстрирует международным инвесторам, что Украина является привлекательной для инвестиций, а Правительство выполняет взятые на себя обязательства", - прокомментировал соглашение премьер-министр.

Согласно заключенным соглашениям о разделе продукции Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.

Напомним:

В июле 2019 Межведомственная комиссия по сделкам по распределению определила победителей на 9 участков по добыче газа, среди которых - две иностранные компании.

Канадская компания Vermilion Energy, совместно с которой "Нафтогаз" выиграл конкурсы на освоение Балаклейского и Ивановской нефтегазовых участков, решила не участвовать в проектах, среди причин - существенное снижение цен на газ и нефть по сравнению с 2019 годом, пандемия коронавируса и глобальный экономический спад.

Экономическая правда