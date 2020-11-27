Канадська Vermilion Energy відмовилась від участі у спільних проєктах із "Нафтогазом"

Канадська компанія Vermilion Energy, спільно з якою "Нафтогаз" виграв конкурси на освоєння Балаклійської та Іванівської нафтогазових ділянок, вирішила не брати участі у проєктах, серед причин - суттєве зниження цін на газ і нафту порівняно з 2019 роком, пандемія коронавірусу та глобальний економічний спад.

Про це повідолмляє прес-служба "Нафтогаз. Укргазвидобування".

Зазначається, що "Нафтогаз" візьме на себе весь обсяг зобов'язань з освоєння Балаклійської та Іванівської ділянок, які раніше планував розділити з Vermilion Energy.

"За останні півтора року Vermilion Energy налагодив з Нафтогазом тісні робочі стосунки. Ми були вражені технічними знаннями українських фахівців, їх глибоким зануренням у спільні проєкти і турботою про результат.

Зважаючи на те, що Vermilion Energy вирішив не продовжувати переговори про підписання УРП, ми сподіваємося, це не відобразиться негативно на планах Нафтогазу щодо розробки ділянок відповідно до угод. Сподіваємося на співпрацю в майбутньому і успіхи України на шляху до енергонезалежності", - зазначив віце-президент з розвитку бізнесу Vermilion Дженсон Тан.

"Кабмін може укласти угоди з Нафтогазом, без участі Vermilion Energy, відповідно до частини 2 ст. 12 Закону України "Про угоди про розподіл продукції". У ній говориться, що "у разі відмови одного з інвесторів від укладення угоди вона за погодженням сторін може бути укладена з іншими її учасниками після внесення відповідних змін до тексту угоди", - додали у "Нафтогазі".

Також повідомляється, що "Укргазвидобування" передала на остаточне погодження спеціальної Міжвідомчої комісії проєкти угод на розподіл продукції (УРП) за чотирма нафтогазовими ділянками – Балаклійською, Іванівською, Бузівською і Берестянською.

"У кризових умовах, компанія підтверджує готовність протягом перших 5-ти років інвестувати у їх розробку 3,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда