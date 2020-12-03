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Шмыгаль и Марченко "агитировали" "Слуг народа" голосовать за госбюджет

Четверг, 3 декабря 2020, 10:40
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко провели презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год во время заседания фракции партии "Слуга народа".

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", нардеп Александр Качура в telegram

Детали: Заседание фракции началось 2 декабря около 18:30, а презентация проекта госбюджета – после 20:30.

Напомним:

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

Читайте также: Бюджет-2021: что изменилось ко второму чтению в Раде

Украинская правда

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госбюджет Минфин Шмыгаль правительство

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