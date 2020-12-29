Украина получила 3,7 миллиарда инвестиций от концессии

От первых концессионных договоров Украины получила 3,7 миллиарда гривен инвестиций, говорится, в частности, о портах "Херсон" и "Ольвия".

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время пресс-конференции 29 декабря.

Он отметил, что, благодаря изменениям в законодательство относительно государственно-частного партнерства и господдержки инвестиционных проектов, Украина получила инструменты "для привлечения крупных инвесторов, которые готовы вкладывать в украинские предприятия более 20 млн евро".

"Теперь мы можем предоставить таким инвесторам определенные преференциальные условия, что соответствует практике развитых стран мира", - отметил Петрашко.

Он также сообщил, что на 2021 год было отобрано 56 инвестпроектов, 36 из которых будет профинансировано за счет государственных капитальных вложений. В госбюджете для этого предусмотрено 4 млрд грн.

Петрашко отметил, что 65% этих средств будут направлены на медицинские инвестпроекты.

Напомним:

"Укрспецэкспорт" 22 декабря заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией концессионера QTerminals W.L.L., что детализирует сотрудничество в течение концессионного проекта.

20 августа в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций.

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.

Экономическая правда