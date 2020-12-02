За 11 месяцев госбюджет сведен с дефицитом в 117 миллиардов

За январь-ноябрь 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

По оперативным данным Госказначейства, в ноябре в общий фонд госбюджета поступило 85,5 млрд грн, роспись выполнена на 106,2% или +5 млрд грн.

Сообщается, что за январь-ноябрь 2020 при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, или +3,3 млрд гривен.

Расходы по общему фонду за 11 месяцев года, по данным ГКСУ, составили 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода.

"Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период.

Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана) ", - говорится в сообщении.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана).

Напомним:

Государственный бюджет за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривень, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривень.

За 9 месяцев 2020 года (январь - сентябрь) госбюджет Украины сведен с дефицитом 81,725 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн.

Дефицит госбюджета за январь-октябрь составил 112 млрд грн, в том числе общего фонда - 120,5 млрд грн.

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Экономическая правда