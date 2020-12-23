Шмыгаль: Бюджетный год мы заканчиваем с оптимизмом

Кабмин завершает бюджетный год с оптимизмом и обеспечит финансирование всех выплат из госбюджета для людей, а бюджет-2021 является реалистичным и сбалансированным.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В очередной раз хочу заверить, что бюджетный год, несмотря на большое количество вызовов, мы завершаем с оптимизмом, правительство обеспечит финансирование всех выплат из госбюджета для людей.

Только за декабрь Минфин смог привлечь больше 73 млрд грн на аукционах ОВГЗ. Также поступило более 600 млн евро по договору о макрофинансовой помощи от ЕС. На казначейском счете сегодня достаточная ликвидность для обеспечения всех необходимых платежей", - сказал Шмыгаль.

"Например, вчера для погашения задолженности по зарплате шахтерам государственных угледобывающих предприятий было перечислено 541 млн грн.

Это вторая часть суммы в 1,4 млрд грн, которая была предусмотрена на выплату долга по зарплате горнякам государственных шахт. Первую часть этой суммы (850 млн грн) горняки получили в пятницу", - добавил премьер.

"Важно, что народные депутаты вовремя приняли правительственный вариант бюджета на 2021год. Это была общая непростая работа, но она была сделана не в 5 утра и не 31 декабря, как это делалось прежде, в предыдущие годы", - заявил также премьер .

Кроме этого, он в очередной раз заявил о реалистичности и сбалансированности бюджета-2021.

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после 1 квартала бюджет может быть и будет пересмотрен, в частности, в части увеличения некоторых соцвыплат, в том числе повышения зарплат для врачей", - пояснил глава правительства.

Напомним:

22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривен, за декабрь облигаций уже продали на 76,3 миллиарда гривен.

Украины 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

Экономическая правда