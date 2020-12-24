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Кадрові зміни: Кабмін звільнив заступника міністра фінансів 

Четвер, 24 грудня 2020, 12:40
 

Кабінет міністрів своїм розпорядженням звільнив Василя Шкуракова з посади заступника міністра фінансів.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 23 грудня.

"Звільнити Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника Міністра фінансів України за власним бажанням", - зазначається у розпорядженні.

Шкураков був призначений заступником міністра фінансів наприкінці 2018 року, до цього він очолював департамент боргової політики в міністерстві. На посаді заступника міністра відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики.

Нагадаємо:

У березні Кабмін призначив першим заступником міністра фінансів Василя Шкуракова, проте у квітні посаду першого заступника отримав Денис Улютін. Шкуракова знову призначили заступником міністра 2 квітня.

Економічна правда

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