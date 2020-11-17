Уряд доручив Мінфіну створити "Українську фінансову житлову компанію"

Кабмін доручив Мінфіну забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів.

Про це йдеться у постанові № 1115 від 16 листопада, опублікованій на Урядовому порталі.

Також уряд затвердив порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

А Державній казначейській службі доручили відкрити рахунок товариства в Казначействі до реєстрації установчих документів товариства в установленому законодавством порядку.

Економічна правда