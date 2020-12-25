Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Об этом сообщает Офис президента.

"Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс грн. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс грн. Предельный объем дефицита государственного бюджета определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки - почти 170 млрд грн.

"Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы", - добавили в Офисе президента.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021 год.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о госбюджете-2021, закон передали на подпись президенту.

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Экономическая правда