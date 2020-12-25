На этой неделе НБУ продал на межбанке 43 миллиона долларов

Нацбанк в период с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке 43,1 млн долларов, не покупая валюту.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

В течение 14-18 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 299,6 млрд долларов.

Всего с начала года Нацбанк приобрел 4,93 млрд долларов и продал валюты на 3,8 млрд долларов.

Напомним:

В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.

Нацбанк 30 ноября - 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не совершал интервенций уже четвертую неделю подряд.

Нацбанк 23-27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Экономическая правда