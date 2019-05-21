АМКУ може розпочати розслідування проти облгазів Фірташа

Антимонопольний комітет може розпочати перевірку облгазів групи РГК Дмитра Фірташа щодо порушення у вигляді здійснення концентрації без дозволу комітету.

Про це йдеться у документі АМКУ, який є у розпорядженні редакції ЕП.

"Антимонопольний комітет згідно зі статтею 7 Закону "Про Антимонопольний комітет України" та статтею 4 "Про захист економічної конкуренції" здійснює перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації без дозволу органів Антимонопольного комітету України", - зазначається у документі.

Як зазначили в АМКУ, перевірку вони вирішили здійснити після того, як виявили на онлайн-ресурсі Mind.ua публікацію про те, що Фірташ щорічно отримує 1 мільярд доларів на крадіжці газу через газзбути, про що начебто заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

У зазначеній публікації також було вказано, що 80% ринку облгазів контролюється саме Фірташем.

Також в АМКУ нагадали, що відповідно до наданих дозволів на концентрацію, на ринку постачання природного газу є два крупних гравця, це:

Група 1 (включає Вінницягаз, Волиньгаз, Дніпропетровськгаз, Житомиргаз, Запоріжгаз, Івано-Франківськгаз, Миколаївгаз, Рівнегаз, Сумигаз, Хмельницькгаз, Чернівцігаз, Тисменицягаз, Луганськгаз). Цю групу контролює компанія "Polara Venchers Limited", "Pasler Enterprises Limited", "Nesiba Venchers Limited", "Krezer Holdings Limited" через ТОВ "Газтек".

Група 2 (Харківгаз, Харківміськгаз, Криворіжгаз, Дніпрогаз), яку контролює "Vijaya Universal Ltd" (Британські Віргінські острови).

Як зазначили в АМКУ, посилаючись на інформацію із відкритих джерел, кінцевий бенефіціар Групи 1 – Дмитро Фірташ. А Групи 2 – громадянин РФ Вексельберг Віктор Феліскович.

Також у АМКУ посилаються на інформацію на ресурсі smida.gov.ua, де зазначається, що відповідно до звітів газопостачальних компаній за 2017 рік, які входять до цих двох груп, існує суміщення посад у вищих органах товариств.

"Отже, відповідно до положень законодавства про захист економічної конкуренції зазначені Група 1 та Група 2 є пов’язаними відносинами контролю", - зазначається у документі АМКУ.

І додається, що відповідних заяв про отримання дозволу на концентрацію не отримували.

Тому АМКУ звернувся до НАК, аби в "Нафтогазі" спростували чи підтвердили зазначену вище інформацію.

Нагадаємо:

В 2018 році РГК, що управляє всім газовим бізнесом Фірташа, заявляла про обшуки у своєму офісі.

Тоді в РГК звернулись до Єврокомісії, Європейського енергетичного співтовариства, Світового банку, посольств США та Великобританії з проханням "втрутитись в ситуацію і вплинути на посадових осіб Нафтогаз України".

У 2019 році облгази Фірташа фігурують у гучній справі так званих "газових коефіцієнтів".

Так, після донарахувань у платіжках за газ облгази "Регіональної газової компанії" почали відключати будинки від газопостачання під приводом технічного обстеження мереж, аби отримати додаткові кошти від споживачів.

У свою чергу в РГК назвали таку інформацію "Нафтогазу" – "черговим фейком".

Також у березні із облгазу Фірташа стягнули понад 500 мільйонів на користь "Нафтогазу".

Коментуючи ситуацію, Коболєв заявив, що станом на 1 березня облгази заборгували Укртрансгазу за балансування близько 35 млрд грн і "Нафтогаз не збирається закривати на це очі".

Економічна правда