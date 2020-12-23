"Нафтогаз" в 2021 году планирует получить 11,5 миллиарда прибыли

Кабмин на заседании 23 декабря одобрил финансовый план НАК "Нафтогаз" на 2021, в котором предполагается чистая прибыль более чем 11 миллиардов гривен.

Так, согласно финплана, чистый доход составит 112 млрд грн, чистая прибыль - 11,5 млрд грн.

Выплаты в пользу государства ожидаются на уровне 58,1 млрд грн.

"Было пройдено правительственный комитет с решением подать проект распоряжения для рассмотрения на заседании Кабинета Министров в предложенной редакции для принятия решения", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что Минфин и Минэнергетики имели замечания, которые были учтены частично. Проект приняли без доработки.

Министр финансов Сергей Марченко проект распоряжения не поддержал. Среди его замечаний говорится, что предусмотренная прибыль в сумме 11,5 млрд грн не согласуется с показателями "Нафтогаза" за 9 месяцев 2020 года. За этот период компания получила убыток в 17 млрд грн.

Также Марченко отметил необходимость пересмотра доходной и расходной частей плана с учетом нарушений, выявленных Держаудитслужбой.

Среди других замечаний министра были определенные планом объемы добычи газа "дочкой" "Нафтогаза" "Укргаздобыча". В плане они установлены на уровне 13,3 млрд кубометров, но в Концепции развития газодобывающей отрасли предполагается добыча в 21 млрд кубометров.

Напомним:

За девять месяцев 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 млрд гривен, в то время как за тот же период в 2019 году было получено 12,9 миллиарда гривен прибыли.

Ревизоры Держаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

Кабмин утвердил постановление, которым создал межведомственную рабочую группу для анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины.

Читайте также: "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание

Экономическая правда