Все разделы
Укр / Рус

Маск предлагал Apple купить Tesla в 2017 году - та отказалась

Среда, 23 декабря 2020, 11:31
 

Основатель Tesla Inc. Маск рассказал, что в самые сложные для компании времена хотел передать компанию в руки Apple Inc, однако CEO Apple Тим Кук предложение отклонил.

Об этом Маск рассказал в твоем Twitter как реакцию на новости о возможном автомобиле выпуска Apple.

Маск написал, что в "темные времена программы Model 3 я пытался контактировать с Тимом Куком по поводу возможного поглощения Tesla компанией Apple по 1/10 стоимости компании сейчас. Однако он отказался от встречи".

Он также отметил, что новости об авто от Apple его удивили, ведь Tesla уже использует литий-железные фосфатные батареи, применение которых возможно и в авто Apple.

Напомним:

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологией батарей до 2024 года.

Стоимость акции Tesla превысила отметку в 600 долларов, автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 млрд долларов.

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. завершил первый квартал 2018 году с рекордным убытком, заявив о существенном прогрессе в производстве Model 3.

Чистый убыток Tesla в июле-сентябре 2017 составил 619 млн долларов по сравнению с прибылью в 22 млн долларов, полученной за аналогичный период прошлого года.

Tesla тогда заявляла о срыве плана выпуска Model 3. Сообщалось, что с конвейеров сошло только 260 машин вместо запланированных 1600.

В том же 2017 году корпорация Tesla неожиданно уволила несколько сотен инженеров, менеджеров и работников заводов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Tesla Маск Apple

powered by lun.ua
Материалы по теме
Акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft будут торговаться на украинском фондовом рынке 9 декабря 2020, 09:45
Tesla стала шестой компанией в мире с капитализацией в 600 миллиардов долларов 8 декабря 2020, 15:25
Tesla отзовет более 10 000 автомобилей с дефектами 28 ноября 2020, 13:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!