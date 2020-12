Маск предлагал Apple купить Tesla в 2017 году - та отказалась

Основатель Tesla Inc. Маск рассказал, что в самые сложные для компании времена хотел передать компанию в руки Apple Inc, однако CEO Apple Тим Кук предложение отклонил.

Об этом Маск рассказал в твоем Twitter как реакцию на новости о возможном автомобиле выпуска Apple.

Маск написал, что в "темные времена программы Model 3 я пытался контактировать с Тимом Куком по поводу возможного поглощения Tesla компанией Apple по 1/10 стоимости компании сейчас. Однако он отказался от встречи".

Он также отметил, что новости об авто от Apple его удивили, ведь Tesla уже использует литий-железные фосфатные батареи, применение которых возможно и в авто Apple.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.