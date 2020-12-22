Банк "Аркада": Почти 200 заемщиков хотят реструктурировать ипотечные долги

Более 190 заемщиков неплатежеспособного банка "Аркада" подали заявления на реструктуризацию долгов по ипотечным кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

"Эта программа позволяет заемщикам, имеющим кредит, обеспеченный ипотекой - домом, квартирой или иной недвижимостью - выполнить свои обязательства перед банком на условиях более выгодных, чем те, которые предусмотрены его кредитным договором.

Воспользовавшись ею, должник имеет возможность значительно снизить финансовую нагрузку и сохранить свою положительную кредитную историю", - пояснили в Фонде.

"Фонд приглашает и других заемщиков банка "Аркада", которые имеют ипотечный кредит и заботятся о своей репутации, принять участие в программе реструктуризации и использовать предоставленные им возможности", - добавили в ведомстве.

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Напомним:

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".