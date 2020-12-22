Из-за штрафа АМКУ: Philip Morris подал иск к Украине в международный арбитраж

Компании Philip Morris International подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже в связи с несправедливым, по мнению компаний, решением АМКУ оштрафовать компанию по делу "Тедис" за согласованные антиконкурентные действия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз Philip Morris International.

"Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", - заявил генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Согласно релизу, иск подали 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушением, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Сообщалось, что компания "Филип Моррис Украина" подает апелляционную жалобу на решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн "исключительно во избежание начисления ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа".

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".