В НБУ заявили, что выполнили все структурные маяки для начала миссии МВФ

НБУ выполнил все меры, предусмотренные меморандумом с Международным валютным фондом, чтобы МВФ мог начать первый пересмотр программы.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает FinClub.

"На сегодняшний день со стороны НБУ выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свое ревью. Традиционным для этого периода времени структурным маяком является утверждение государственного бюджета. Он также был утвержден. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей, они сделаны, и миссия начинает работу сегодня", - рассказала Рожкова.

По ее словам, одним из основных структурных маяков была разработка изменений в закон "О банках и банковской деятельности". "Этот законопроект зарегистрирован уже в Верховной Раде", - отметила она.

"Второй серьезный момент - это было утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами. Мы также это сделали. И, кстати, государственные банки очень активно начали выполнять этот план - сокращение доли NPL в банковской системе за этот год обусловлено именно активизацией работы государственных банков", - добавила Рожкова.

"Третья выполненное требование МВФ - утверждение на Совете финансовой стабильности Плана восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это также было сделано", - подчеркнула она.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by начнется до новогодних праздников - 21-23 декабря.

Миссию проведут в онлайн формате в связи с ситуацией COVID-19.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекту госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.