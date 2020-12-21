Суд удовлетворил иски по "зеленым" тарифам на 200 миллионов
Хозсуд г. Киева удовлетворил иски производителей "зеленой" энергетики против ГП "Гарантированный покупатель" на сумму 200 миллионов гривен.
Об этом сообщает Finbalance.
Речь идет о ряде компаний-производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Суд удовлетворил следующие исковые требования:
- ООО "Винницкая птицефабрика" - 101 500 000 грн (дело №910/10916/20)
- ООО "Р-Энерджи" - 35500000 грн (дело №910 / 9404/20)
- ООО "Эко-Фотуре" Старая Ушица "- 21500000 грн (дело №910 / 14117/20)
- ООО "Фора-С2" - 17400000 грн (дело №910 / 10012/20)
- ООО "Биогазенерго" - 13800000 грн (дело №910 / 8366/20)
- ООО "Винсолар" - 12900000 грн (дело №910 / 11767/20)
- ООО "Гидропауер" - 7400000 грн (дело №910 / 14221/20)
- ООО "Гидропауер-1" - 5600000 грн (дело №910 / 14134/20).
Напомним:
Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.
Из-за долгов государственного трейдера "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" энергии сумма исков к госпредприятию составила около миллиарда гривен.
"Гарантированный покупатель" (ГП) является единственным государственным оператором по продаже электроэнергии из возобновляемых источников. Его цель - скупать и продавать всю зеленую электроэнергию.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua