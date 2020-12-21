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Суд удовлетворил иски по "зеленым" тарифам на 200 миллионов

Понедельник, 21 декабря 2020, 12:46
 

Хозсуд г. Киева удовлетворил иски производителей "зеленой" энергетики против ГП "Гарантированный покупатель" на сумму 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Finbalance.

Речь идет о ряде компаний-производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Суд удовлетворил следующие исковые требования:

  • ООО "Винницкая птицефабрика" - 101 500 000 грн (дело №910/10916/20)
  • ООО "Р-Энерджи" - 35500000 грн (дело №910 / 9404/20)
  • ООО "Эко-Фотуре" Старая Ушица "- 21500000 грн (дело №910 / 14117/20)
  • ООО "Фора-С2" - 17400000 грн (дело №910 / 10012/20)
  • ООО "Биогазенерго" - 13800000 грн (дело №910 / 8366/20)
  • ООО "Винсолар" - 12900000 грн (дело №910 / 11767/20)
  • ООО "Гидропауер" - 7400000 грн (дело №910 / 14221/20)
  • ООО "Гидропауер-1" - 5600000 грн (дело №910 / 14134/20).

Напомним:

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

Из-за долгов государственного трейдера "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" энергии сумма исков к госпредприятию составила около миллиарда гривен.

"Гарантированный покупатель" (ГП) является единственным государственным оператором по продаже электроэнергии из возобновляемых источников. Его цель - скупать и продавать всю зеленую электроэнергию.

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Зелений тариф энергетика

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