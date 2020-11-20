Бізнес подав позовів до держави на 1 мільярд через зелений тариф

Через борги державного трейдера "Гарантований покупець" перед виробниками "зеленої" енергії сума позовів до держпідприємства сягнула близько мільярда гривень.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Борг ДП "Гарантований покупець" перед виробниками відновлювальної енергетики сягнув 25 мільярдів гривень. У зв’язку з цим інвестори у "зелену" електроенергію йдуть до суду – звернень вже зібралось на близько мільярда гривень.

"Позовів до "ГарПока" від сонячних, вітрових та біоенергетичних компаній вже подано до 1 мільярда гривень. Водночас ми говоримо про перспективу міжнародний арбітражів, а тут суми будуть вимірюватися вже декількома мільярдами євро", - прокоментував ситуацію директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин.

Він також зауважив, що за меморандумом, підписаним у липні 2020 року до 1 серпня мало бути погашено 40% боргу, проте джерела для його погашення досі не визначені.

За словами директора асоціації, така ж ситуація спіткає ринок наступного року, адже кошти на "зелену" енергетику до проєкту держбюджету-2021 не потрапили. "Питання вирішуються з політичної, а не економічної точки зору", - зазначив Семенишин щодо дій влади щодо погашення заборгованості.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що сума боргів "ГарПока" перед інвесторами становить 600 мільйонів гривень.

У липні 2020 року був підписаний меморандум, що передбачає виплату 9 мільярдів боргу інвесторам наприкінці року, а також оплату 100% електроенергії з серпня.

Антикризовий енергетичний штаб вважає, що борги можна погасити завдяки випуску ОВДП та траншам з держбюджету.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658, яким, зокрема, знизили "зелений" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.