За неделю НБУ на межбанке купил валюты на 299,6 млн долларов
В течение 14-18 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 299,6 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Всю сумму НБУ купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время, интервенций по продаже валюты Нацбанк не проводил.
На прошлой неделе Нацбанк впервые за месяц вернулся к интервенциям на межбанке и купил 79 млн долларов.
Всего с начала года Нацбанк приобрел 4,9 млрд долларов и продал валюты на 3,8 млрд долларов.
Напомним:
В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.
Нацбанк 30 ноября - 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не совершал интервенций уже четвертую неделю подряд.
Нацбанк 23-27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.
Экономическая правда
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