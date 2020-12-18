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За неделю НБУ на межбанке купил валюты на 299,6 млн долларов

Пятница, 18 декабря 2020, 17:55
 

В течение 14-18 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 299,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Всю сумму НБУ купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

В то же время, интервенций по продаже валюты Нацбанк не проводил.

На прошлой неделе Нацбанк впервые за месяц вернулся к интервенциям на межбанке и купил 79 млн долларов.

Всего с начала года Нацбанк приобрел 4,9 млрд долларов и продал валюты на 3,8 млрд долларов.

Напомним:

В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.

Нацбанк 30 ноября - 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не совершал интервенций уже четвертую неделю подряд.

Нацбанк 23-27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Экономическая правда

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