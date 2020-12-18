Шмыгаль: Улучшение трех параметров поднимет Украину в рейтинге Doing Business

Фото: Правительственный портал

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что благодаря улучшения 3 параметров - подключение к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность к финансовым ресурсам - Украина сможет осуществить прорыв в рейтинге Doing Business.

Об этом он сказал во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021", передает Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, правительство ставит целью достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business.

"Сейчас в рейтинге Doing Business мы колеблемся в районе 60-го места. Есть три параметра, которые держат нас внизу. Это подключение к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность к финансовым ресурсам", - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что это те риски, которые внутренние и внешние инвесторы воспринимают как ограничение для развития бизнеса.

По его словам, уже принят Кодекс Украины по процедурам банкротства.

"Нужны также законодательные изменения относительно подключения к электросетям. Мы сделали уже первые шаги. В Украине введен так называемый RAB-тариф. Это часть тарифа, которая возмещается владельцам электросетей и направляется ими, собственно, на реинвестиции в развитие сетей и главное на удешевление подключений" , - отметил он.

По словам премьера, важно также нормативное регулирование процедуры подключения к электросетям.

Напомним:

Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране, заявили в Минэкономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства - вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Предыдущее правительство Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Также прошлое руководство Минэкономики заявляло, что концентрирует большие силы на присоединение к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Экономическая правда